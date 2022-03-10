Зеленський запевнив, що його родина в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що його родина перебуває в Україні. Про це він сказав в інтервʼю для німецької газети "Die Zeit", передає УНН.
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“Моя родина в Україні. І дозвольте мені обмежитись тільки цим коментарем”, - сказав Зеленський.
На запитання чи думав він про пропозицію США щодо вивезення його з України, Зеленський відповів: “Вони погано про мене думали, але я це пробачив. Я – зі своїм народом”.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 березня звернувся до українців. Глава держави зняв відео на Банковій і запевнив, що нічого не боїться та залишається у Києві.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що за час війни було скоєно понад десяток замахів на Зеленського.