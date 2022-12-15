Зеленский призвал ЕС согласовать действенные прайс-кепы на энергоресурсы россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому совету призвал согласовать действенные граничные цены на российские нефть и газ, передает корреспондент УНН.
Детали
«Энергетический террор россии должен потерпеть поражение во всех формах. Любой российский энергошантаж, деструктивные действия россии против критической инфраструктуры в Украине или, например, против подводных кабелей и газопроводов в Европе, любые попытки дестабилизации рынков газа и нефти или атомной энергетики должны получать мощные ответы всей Европы», – сказал Зеленский.
Он отметил, что с этой точки зрения крайне полезна идея прайс-кепов на российский энергетический экспорт.
«Чем сильнее будет такой инструмент, чем ниже – прайс-кепы, тем больше устойчивости будет у глобального энергорынка. И мы призываем вас согласовать действенные прайс-кепы и на нефть, и на нефтепродукты, и на газ из россии. Эти прайс-кепы должны быть такими, чтобы государство-террорист точно было лишено способности финансировать войну благодаря глобальному рынку", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что финальной целью всей энергостратегии Европы должна быть полная независимость от грязных российских энергоресурсов.
«Я уверяю вас, что с этой перспективы Украина сможет стать новым надежным крупным поставщиком «зеленых» энергоресурсов для всей Европы», – добавил Зеленский.
Дополнение
В этом месяце российская нефть продавалась со значительными скидками после того, как Европа запретила ее импорт.
Австралия, Великобритания, Канада, Япония, США и 27 стран Европейского Союза согласились ограничить сумму, которую они будут платить за российскую нефть, на уровне 60 долларов за баррель.
москва отвергает ограничение цены на нефть и пригрозила прекратить поставки странам, которые его одобрили.