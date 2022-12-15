Зеленський закликав ЄС погодити дієві прайс-кепи на енергоресурси росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради закликав погодити дієві граничні ціни на російські нафту і газ, передає кореспондент УНН.
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"Енергетичний терор росії повинен зазнати поразки в усіх формах. Будь-який російський енергошантаж, будь-які деструктивні дії росії проти критичної інфраструктури в Україні чи, наприклад, проти підводних кабелів та газогонів у Європі, будь-які спроби дестабілізації ринків газу й нафти чи атомної енергетики мають отримувати потужні відповіді всієї Європи", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що із цього погляду вкрай корисною є ідея прайс-кепів на російський енергетичний експорт.
"Що сильнішим буде такий інструмент, що нижчими – прайс-кепи, то більше стійкості буде у глобального енергоринку. І ми закликаємо вас погодити дієві прайс-кепи і на нафту, і на нафтопродукти, і на газ із росії. Ці прайс-кепи мають бути такими, щоб держава-терорист точно була позбавлена здатності фінансувати війну завдяки глобального ринку", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що фінальною метою всієї енергостратегії Європи має бути повна незалежність від брудних російських енергоресурсів.
"Я запевняю вас, що з цієї перспективи Україна зможе стати новим надійним великим постачальником "зелених" енергоресурсів для всієї Європи", – додав Зеленський.
Доповнення
Цього місяця російська нафта продавалася зі значними знижками після того, як Європа заборонила її імпорт.
Австралія, Велика Британія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися обмежити суму, яку вони будуть платити за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набуде чинності в понеділок, 5 грудня, разом з ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.
москва відкидає обмеження ціни на нафту і пригрозила припинити постачання країнам, які його схвалили.