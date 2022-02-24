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Зеленский призвал участников чрезвычайного заседания Европейского совета остановить Путина и немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции

Киев • УНН

 • 184825 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского Союза — участников чрезвычайного заседания Европейского совета остановить агрессора, и немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции. Об этом УНН информирует со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Цитата

“Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, лишить его средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь нашей армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН”, — подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент заявил, что Украина долго ждала у открытой двери, и спросила о членстве в НАТО, однако ответа не услышала.

“Сейчас нуждаемся международно-правовых гарантий безопасности, четкой европейской перспективы, быстрых и конкретных действий”, — добавил Зеленский.

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