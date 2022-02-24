Зеленський закликав учасників надзвичайного засідання Європейської ради зупинити Путіна та негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського Союзу — учасників надзвичайного засідання Європейської ради зупинити агресора, та негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції. Про це УНН інформує з посиланням на Telegram-канал голови держави.
Цитата
“Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти нашій армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН”, — наголосив Зеленський.
Деталі
Президент заявив, що Україна довго чекала біля відкритих дверей, та запитала про членство в НАТО, однак відповіді не почула.
“Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій”, — додав Зеленський.