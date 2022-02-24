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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський закликав учасників надзвичайного засідання Європейської ради зупинити Путіна та негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції

Зеленський закликав учасників надзвичайного засідання Європейської ради зупинити Путіна та негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції

Київ • УНН

 • 184828 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського Союзу — учасників надзвичайного засідання Європейської ради зупинити агресора, та негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції. Про це УНН інформує з посиланням на Telegram-канал голови держави.

Цитата

“Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти нашій армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН”, — наголосив Зеленський.

Деталі

Президент заявив, що Україна довго чекала біля відкритих дверей, та запитала про членство в НАТО, однак відповіді не почула.

“Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій”, — додав Зеленський.

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