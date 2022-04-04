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Зеленский призвал Румынию присоединиться к восстановлению Украины после победы

Киев • УНН

 • 158930 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины призвал народ Румынии присоединиться к другим странам Европы в помощи отстроить Украину после победы, и предложил взять "шефство" над одним из регионов. Об этом Зеленский сообщил во время своей речи в парламент страны, передает УНН.

Зеленский призвал Румынию присоединиться к восстановлению Украины после победы

Цитата

"Сегодня договорился с Евросоюзом о предоставлении финансовой и технической поддержки следственной группы совместных усилий Евроюст (EUROJUST), государств-членов ЕС и Международного уголовного суда. Верю, что лидерство Румынии станет одним из решающих факторов для восстановления справедливости и защиты нормальной жизни как в нашем регионе, так и в Европе в целом", — подчеркнул Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что уверен, что Румыния и румынские компании примут участие и в программе восстановления Украины после войны.

"Мы предлагаем нашим партнерам в Европе взять шефство над городом, регионом или отраслью, которые пострадали от агрессии России. Ваш потенциал, ваша внутренняя сила могут создать новый образец лидерства в развитии цивилизованной и мирной жизни", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что "как только ситуация это позволит" - он хочет инициировать с Румынией диалог о новом всеобъемлющем соглашении, которое гарантирует абсолютную защиту и развитие национальным меньшинствам - украинской общине в Румынии и румынской общины в Украине.

Добавим

Ранее Владимир Зеленский обратился к Австралии и заявил, что нужны новые мощные санкции против россии, а также нужно останавливать любые попытки рф обходить их.

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