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Зеленський закликав Румунію приєднатися до відбудови України після перемоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України закликав народ Румунії приєднатися до інших країн Європи у допомозі відбудувати Україну після перемоги, та запропонував взяти "шефство" над одним з регіонів. Про це Зеленський повідомив під час своєї промови до парламенту країни, передає УНН.

Зеленський закликав Румунію приєднатися до відбудови України після перемоги

Цитата

"Сьогодні домовився з Євросоюзом про надання фінансової і технічної підтримки слідчої групи спільних зусиль Євроюст (EUROJUST), держав-членів ЄС та Міжнародного кримінального суду. Вірю, що лідерство Румунії стане одним з вирішальних факторів для відновлення справедливості та захисту нормального життя як у нашому регіоні, так і в Європі в цілому", — наголосив Зеленський.

Деталі

Голова держави наголосив на тому, шо впевнений, що Румунія та румунські компанії візьмуть участь також і в програмі відновлення України після війни.

"Ми пропонуємо нашим партнерам в Європі взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які постраждали від агресії Росії. Ваш потенціал, ваша внутрішня сила можуть створити новий зразок лідерства у розбудові цивілізованого і мирного життя", — наголосив Зеленський.

Також він додав, що "як тільки ситуація це дозволить" — він хоче ініціювати з Румунією діалог про нову всеохоплюючу угоду, яка гарантує абсолютний захист і розвиток національним меншинам – українській спільноті в Румунії та румунській спільноті в Україні.

Додамо

Раніше Володимир Зеленський звернувся до Австралії та заявив, що потрібні нові потужні санкції проти росії, а також потрібно зупиняти будь-які намагання рф обходити їх.

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