Зеленський закликав Румунію приєднатися до відбудови України після перемоги

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"Сьогодні домовився з Євросоюзом про надання фінансової і технічної підтримки слідчої групи спільних зусиль Євроюст (EUROJUST), держав-членів ЄС та Міжнародного кримінального суду. Вірю, що лідерство Румунії стане одним з вирішальних факторів для відновлення справедливості та захисту нормального життя як у нашому регіоні, так і в Європі в цілому", — наголосив Зеленський.

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Голова держави наголосив на тому, шо впевнений, що Румунія та румунські компанії візьмуть участь також і в програмі відновлення України після війни.

"Ми пропонуємо нашим партнерам в Європі взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які постраждали від агресії Росії. Ваш потенціал, ваша внутрішня сила можуть створити новий зразок лідерства у розбудові цивілізованого і мирного життя", — наголосив Зеленський.

Також він додав, що "як тільки ситуація це дозволить" — він хоче ініціювати з Румунією діалог про нову всеохоплюючу угоду, яка гарантує абсолютний захист і розвиток національним меншинам – українській спільноті в Румунії та румунській спільноті в Україні.

Додамо

Раніше Володимир Зеленський звернувся до Австралії та заявив, що потрібні нові потужні санкції проти росії, а також потрібно зупиняти будь-які намагання рф обходити їх.