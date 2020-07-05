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Зеленский вручил госнаграды украинским морякам

Зеленский вручил госнаграды украинским морякам

Киев  •  УНН

 • 14866 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня, 5 июля, в День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к празднику и вручил государственные награды, передает корреспондент УНН.

"Я сделаю все, чтобы украинские моряки знали, что они являются настоящими супергероями... Попутного ветра и полных парусов.. Помните, что на берегу вас ждут близкие и вся Украина", - сказал Зеленский.

Так, Глава государства посмертно наградил званием Героя Украины командира отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщика службы гражданской защиты Сергея Шатохина.

"Сегодня мы награждаем орденами и медалями лучших из украинских военных моряков, кроме этого отмечаем званием героя Украины, к сожалению, посмертно, во время пожара в Одесском колледже командира Сергея Шатохина", - сказал Зеленский.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота. Соответствующий указ об установлении даты Дня ВМС был подписан Президентом Украины 12 июня 2015 года.

Ранее в УНН сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

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