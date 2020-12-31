Зеленский хочет убедить украинцев воспользоваться вакциной от COVID-19

"Государство договорилось о прямых поставках действительно надежной вакцины - от китайской компании Sinovac Biotech. Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакцинних оппонентов", - написал Зеленский.

По его словам, большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей и не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Также он добавил, что вакцина будет у нас "в кратчайшие сроки", абсолютно реально получить ее уже этой зимой.

Также Президент объяснил, почему контракт подписан до регистрации вакцины.

"Так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время. Сколько получим? В начале - 1,9 млн доз от Sinovac. Это в дополнение к 8 млн доз, которые мы гарантированно получим по глобальному механизму COVAX. Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против "ковида", чья продукция признана миром как эффективная и безопасная", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что чтобы прививки сработали в масштабах страны, это должен быть действительно массовый процесс.

"Поэтому уже сейчас представителям власти на всех уровнях, в частности на уровне городов и общин, а также лидерам общественного мнения стоит задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной. Государство со своей стороны сделает для этого две важные вещи: обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин", - подытожил Зеленский.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что согласно контракту, Украина получит вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 компании Sinovac Biotech, если ее эффективность составит не менее 70%.