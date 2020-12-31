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Зеленский хочет убедить украинцев воспользоваться вакциной от COVID-19

Киев • УНН

 • 18199 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина может реально получить вакцину от коронавируса уже этой зимой. Представители власти на всех уровнях должны задуматься, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Зеленский хочет убедить украинцев воспользоваться вакциной от COVID-19

"Государство договорилось о прямых поставках действительно надежной вакцины - от китайской компании Sinovac Biotech. Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакцинних оппонентов", - написал Зеленский.

По его словам, большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей и не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Также он добавил, что вакцина будет у нас "в кратчайшие сроки", абсолютно реально получить ее уже этой зимой.

Также Президент объяснил, почему контракт подписан до регистрации вакцины.

"Так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время. Сколько получим? В начале - 1,9 млн доз от Sinovac. Это в дополнение к 8 млн доз, которые мы гарантированно получим по глобальному механизму COVAX. Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против "ковида", чья продукция признана миром как эффективная и безопасная", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что чтобы прививки сработали в масштабах страны, это должен быть действительно массовый процесс.

"Поэтому уже сейчас представителям власти на всех уровнях, в частности на уровне городов и общин, а также лидерам общественного мнения стоит задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной. Государство со своей стороны сделает для этого две важные вещи: обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин", - подытожил Зеленский.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что согласно контракту, Украина получит вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 компании Sinovac Biotech, если ее эффективность составит не менее 70%.

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