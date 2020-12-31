Зеленський хоче переконати українців скористатися вакциною від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна може реально отримати вакцину від коронавірусу вже цієї зими. Представники влади на всіх рівнях повинні задуматися, як переконати абсолютну більшість українців скористатися вакциною. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
"Держава домовилась про пряме постачання дійсно надійної вакцини – від китайської компанії Sinovac Biotech. Це досвідчена компанія. Вона виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт. Незалежно від обов’язкового хайпу з боку політичних чи антивакцинних опонентів", - написав Зеленський.
За його словами, великий плюс цієї вакцини у тому, що її розробка не була заполітизованим завданням і не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Також він додав, що вакцина буде у нас "в найкоротші терміни", абсолютно реально отримати її вже цієї зими.
Також Президент пояснив, чому контракт підписаний до реєстрації вакцини.
"Так роблять усі країни світу та з усіма вакцинами: контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час. Скільки отримаємо? На початку – 1,9 млн доз від Sinovac. Це на додачу до 8 мільйонів доз, які ми гарантовано одержимо через глобальний механізм COVAX. Також працюємо над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Але продовжуємо переговори й з усіма іншими виробниками вакцин проти "ковіду", чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна", - наголосив Зеленський.
Він додав, щоб щеплення спрацювало у масштабах країни, це має бути дійсно масовий процес.
"Тому вже зараз представникам влади на всіх рівнях, зокрема на рівні міст та громад, а також лідерам суспільної думки варто замислитися про те, як переконати абсолютну більшість українців скористатися вакциною. Держава зі свого боку зробить для цього дві важливі речі: забезпечить наявність безкоштовних для людей і справді безпечних вакцин", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що згідно з контрактом, Україна отримає вакцину проти коронавірусної хвороби COVID-19 компанії Sinovac Biotech, якщо її ефективність становитиме не менше 70%.