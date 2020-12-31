Зеленський хоче переконати українців скористатися вакциною від COVID-19

"Держава домовилась про пряме постачання дійсно надійної вакцини – від китайської компанії Sinovac Biotech. Це досвідчена компанія. Вона виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт. Незалежно від обов’язкового хайпу з боку політичних чи антивакцинних опонентів", - написав Зеленський.

За його словами, великий плюс цієї вакцини у тому, що її розробка не була заполітизованим завданням і не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Також він додав, що вакцина буде у нас "в найкоротші терміни", абсолютно реально отримати її вже цієї зими.

Також Президент пояснив, чому контракт підписаний до реєстрації вакцини.

"Так роблять усі країни світу та з усіма вакцинами: контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час. Скільки отримаємо? На початку – 1,9 млн доз від Sinovac. Це на додачу до 8 мільйонів доз, які ми гарантовано одержимо через глобальний механізм COVAX. Також працюємо над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Але продовжуємо переговори й з усіма іншими виробниками вакцин проти "ковіду", чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна", - наголосив Зеленський.

Він додав, щоб щеплення спрацювало у масштабах країни, це має бути дійсно масовий процес.

"Тому вже зараз представникам влади на всіх рівнях, зокрема на рівні міст та громад, а також лідерам суспільної думки варто замислитися про те, як переконати абсолютну більшість українців скористатися вакциною. Держава зі свого боку зробить для цього дві важливі речі: забезпечить наявність безкоштовних для людей і справді безпечних вакцин", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що згідно з контрактом, Україна отримає вакцину проти коронавірусної хвороби COVID-19 компанії Sinovac Biotech, якщо її ефективність становитиме не менше 70%.