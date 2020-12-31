У МОЗ розповіли, за яких умов Україна отримає вакцину Sinovac проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що згідно з контрактом, Україна отримає вакцину проти коронавірусної хвороби COVID-19 компанії Sinovac Biotech, якщо її ефективність становитиме не менше 70%. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Так як компанія повинна оприлюднити найближчим часом (а саме ми очікуємо 7 січня) результати своїх клінічних досліджень у Бразилії, і вже будуть вони зведені єдино по всіх решта країнах, то у нас у контракті передбачено, що вакцина повинна мати ефективність не менше 70%", - сказав Степанов.
Він зазначив, що активна частина перемовин з виробником вакцини тривала з вересня 2020 року.
За його словами, компанія Sinovac розробила вакцини проти гепатиту А і В, а також вірусів грипу, включаючи пташиний, і паротиту.
"Вакцина Sinovac Biotech, назва цієї вакцини проти коронавірусу - CoronaVac. Це інактивована вакцина, яка випускається у шприці та зберігається при температурі +2 - +8 градусів. Ті дані, які оприлюднені, проведені клінічні випробування у різних країнах. Так, третя фаза клінічних випробувань була проведена у Бразилії. Там було 13 тис. 60 добровольців. Проміжні дані цих результатів повинні бути оприлюднені", - додав міністр.
За його словами, також дослідження проводились в Індонезії і Туреччині.
Також він додав, що вакцину компанії Sinovac Україна може закуповувати у США чи Великій Британії, країнах ЄС або Бразилії.
Нагадаємо, МОЗ уклало договір на поставку 1,913 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac.