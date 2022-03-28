Зеленский выступит перед парламентом Греции 7 апреля

Сообщается, что Зеленский принял приглашение выступить перед Ассамблеей от ее спикера Константиноса Тасуласа после телефонного разговора с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в пятницу.

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"Важно, чтобы греческий парламент прислушался к посланию президента, который вместе со своей страной защищается от варварского и незаконного вторжения", - сказал Мицотакис после саммита ЕС в Брюсселе.

Обращение Зеленского по видеосвязи запланировано на 12:00 (09:00 по Гринвичу).

Отмечается, что Греция координирует с Францией и другими странами организацию миссии гуманитарной помощи до Мариуполя, портового города на юге Украины с населением 400 000 людей до войны, где проживают тысячи этнических греков, что испытало самое большое влияния из-за российского вторжения.

Дополнения

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности его страны восстановить роддом в Мариуполе, который разбомбили российские оккупанты.