Зеленський виступить перед парламентом Греції 7 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Греції 7 квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що Зеленський прийняв запрошення виступити перед асамблеєю віртуально від її спікера Константіноса Тасуласа після телефонної розмови з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у п’ятницю.
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"Важливо, щоб грецький парламент прислухався до послання президента, який разом зі своєю країною захищається від варварського і незаконного вторгнення", - сказав Міцотакіс після саміту ЄС у Брюсселі.
Звернення Зеленського по відеозв'язку заплановано на 12:00 (09:00 по Гринвічу).
Зазначається, що Греція координує з Францією та іншими країнами організацію місії гуманітарної допомоги до Маріуполя, портового міста на півдні України з населенням 400 000 людей до війни, де проживають тисячі етнічних греків, що зазнало найбільшого впливу від російського вторгнення.
Доповнення
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність його країни відновити пологовий будинок у Маріуполі, який розбомбили російські окупанти.