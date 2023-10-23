Зеленский отметил восьмерых воинов Национальной гвардии

Цитата

«Я хочу сегодня особо отметить воинов нашей Национальной гвардии. Тех, чья смелость заслуживает, чтобы о них знали все украинцы», - сказал Зеленский.

Да, он отметил:

• 4-я бригада оперативного назначения. Солдат Андрей Мартыненко и старший солдат Анатолий Трофименко.

• 5-я отдельная Слобожанская бригада. Младший сержант Юрий Постернак и лейтенант Даниил Логвиненко.

• 12-я бригада специального назначения. Солдат Егор Грядовкин и младший сержант Ростислав Романовский.

• 14-я бригада оперативного назначения. Старший солдат Орест Кузнецов и младший сержант Сергей Матвийчук.

«Спасибо вам, ребята и всем вашим собратьям! Слава каждому и каждой, кто воюет и работает ради Украины, ради наших людей, ради нашей свободы!» - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Зеленский отметил украинских воинов, которые "особенно проявили себя" на фронте.