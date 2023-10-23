Зеленский отметил восьмерых воинов Национальной гвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил восьмерых украинских военных Национальной гвардии во время вечернего видеообращения, передает УНН.
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«Я хочу сегодня особо отметить воинов нашей Национальной гвардии. Тех, чья смелость заслуживает, чтобы о них знали все украинцы», - сказал Зеленский.
Да, он отметил:
• 4-я бригада оперативного назначения. Солдат Андрей Мартыненко и старший солдат Анатолий Трофименко.
• 5-я отдельная Слобожанская бригада. Младший сержант Юрий Постернак и лейтенант Даниил Логвиненко.
• 12-я бригада специального назначения. Солдат Егор Грядовкин и младший сержант Ростислав Романовский.
• 14-я бригада оперативного назначения. Старший солдат Орест Кузнецов и младший сержант Сергей Матвийчук.
«Спасибо вам, ребята и всем вашим собратьям! Слава каждому и каждой, кто воюет и работает ради Украины, ради наших людей, ради нашей свободы!» - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Зеленский отметил украинских воинов, которые "особенно проявили себя" на фронте.