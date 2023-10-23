Зеленський відзначив вісьмох воїнів Національної гвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив вісьмох українських військових Національної гвардії під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.
Цитата
«Я хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої Національної гвардії. Тих, чия сміливість заслуговує, щоб про них знали всі українці», - сказав Зеленський.
Так, він відзначив:
• 4-та бригада оперативного призначення. Солдат Андрій Мартиненко та старший солдат Анатолій Трохименко.
• 5-та окрема Слобожанська бригада. Молодший сержант Юрій Постернак та лейтенант Даниїл Логвиненко.
• 12-та бригада спеціального призначення. Солдат Єгор Грядовкін та молодший сержант Ростислав Романовський.
• 14-та бригада оперативного призначення. Старший солдат Орест Кузнєцов та молодший сержант Сергій Матвійчук.
«Дякую вам, хлопці та всім вашим побратимам! Слава кожному й кожній, хто воює та працює заради України, заради наших людей, заради нашої свободи!», - наголосив Зеленський.
Доповнення
Зеленський відзначив українських воїнів, які "особливо проявили себе" на фронті.