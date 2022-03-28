Зеленский отметил государственными наградами более 300 защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил 302 защитника Украины государственными наградами. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.
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"Только что перед тем, как записывать это обращение к вам, родные украинцы, я подписал два важных указа о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Украины государственными наградами. По представлению нашего Главнокомандующего награждаются 302 наших защитника", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины назвал области, где ситуация остается очень сложной.