Зеленський відзначив державними нагородами понад 300 захисників України

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"Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача нагороджуються 302 наших захисники", - сказав Зеленський.

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Президент України назвав області, де ситуація залишається дуже складною.