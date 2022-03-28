Зеленський відзначив державними нагородами понад 300 захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив 302 захисника України державними нагородами. Про це він повідомив під час свого відеозвернення, передає УНН.
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"Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача нагороджуються 302 наших захисники", - сказав Зеленський.
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