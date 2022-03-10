Зеленский: со вчерашнего дня удалось эвакуировать более 60 тысяч граждан

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“Несмотря на все, вчера каждый час поступала обновленная информация о людях, которых удалось вывезти на свободную территорию Украины. Всего за вчерашние сутки - плюс еще тех, кто не успел к ночи и продолжил эвакуацию утром, - удалось спасти более 60 тысяч наших граждан”, - сообщил глава государства.

Ранее

Как писал УНН, накануне из ряда городов эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана, в частности из городков в Киевской области.

Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продлится сегодня, 10 марта. В частности, в Сумской области - по трем направлениям.