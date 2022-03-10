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Зеленський: відучора вдалося евакуювати понад 60 тисяч громадян

Зеленський: відучора вдалося евакуювати понад 60 тисяч громадян

Київ • УНН

 • 65578 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Починаючи з минулої доби, з міст України, які наразі найбільше потерпають від російських окупантів, вдалось евакуювати понад 60 тисяч громадян. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Попри все, вчора щогодини надходила оновлена інформація про людей, яких вдалося вивезти на вільну територію України. Загалом за вчорашню добу – плюс ще тих, хто не встиг до ночі та продовжив евакуацію вранці, – вдалося врятувати понад 60 тисяч наших громадян”, - повідомив Глава держави.

Раніше

Як писав УНН, напередодні з низки міст евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей, однак евакуація була зірвана, зокрема з містечок на Київщині.

Евакуація населення за кількома гуманітарними коридорами триватиме сьогодні, 10 березня. Зокрема, на Сумщині - за трьома напрямками.

Українські Національні Новини

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