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Зеленский отложил запуск торговой э-системы для концессии до сентября

Киев • УНН

 • 13248 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины №3961 о внесении изменений в Закон Украины "О концессии", который отсрочит начало функционирования электронной торговой системы для проведения концессионных конкурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отложил запуск торговой э-системы для концессии до сентября

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменения в пункт 1 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О концессии" № 1024-IX, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2020", - говорится в указе.

Отмечается, что документ откладывает до 1 сентября 2021 года вступление в силу отдельных положений Закона "О концессии", определяющих использование электронной торговой системы, для обеспечения ее создания и надлежащей подготовки к внедрению.

"Проектирование, разработка, тестирование и внедрение этой электронной системы требует значительных временных и финансовых ресурсов, а в условиях ограниченности бюджетных средств возникает необходимость привлечения внебюджетного финансирования, существенным препятствием для чего стала эпидемия коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в указе.

Добавляется, что реализация положений закона будет способствовать надлежащей разработке качественных и понятных правил функционирования электронной торговой системы, надлежащих алгоритмов защиты конфиденциальной информации, размещенной в такой системе, а также стабильности работы созданной инфраструктуры.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении с необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 3961 о внесении изменений в Закон Украины "О концессии".

Как отметила ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Ирина Новикова, законопроектом предлагается отсрочить начало функционирования электронной торговой системы для проведения концессионных конкурсов, поскольку таких систем не существует нигде в мире и требуется время для ее разработки.

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