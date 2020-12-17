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Зеленський відтермінував запуск торгової е-системи для концесії до вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України №3961 про внесення змін до Закону України "Про концесію", який відтермінує початок функціонування електронної торгівельної системи для проведення концесійних конкурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський відтермінував запуск торгової е-системи для концесії до вересня

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон України “Про внесення зміни до пункту 1 розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про концесію“ № 1024-IX, який Верховна Рада ухвалила 2 грудня 2020 року”, — сказано в указі.

Зазначається, що документ відтерміновує до 1 вересня 2021 року набрання чинності окремими положеннями Закону “Про концесію”, що визначають використання електронної торгової системи, для забезпечення її створення та належної підготовки до впровадження.

“Проектування, розробка, тестування та запровадження цієї електронної системи потребує значних часових і фінансових ресурсів, а в умовах обмеженості бюджетних коштів виникає необхідність залучення позабюджетного фінансування, суттєвою перешкодою для чого стала пандемія коронавірусної хвороби COVID-19”, — йдеться в указі.

Додається, що реалізація положень закону сприятиме належній розробці якісних і зрозумілих правил функціонування електронної торгової системи, належних алгоритмів захисту конфіденційної інформації, розміщеної в такій системі, а також стабільності роботи створеної інфраструктури.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні з необхідними техніко-юридичними правками законопроект № 3961 про внесення змін до Закону України “Про концесію”.

Як зазначила раніше заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова, законопроектом пропонується відтермінувати початок функціонування електронної торгівельної системи для проведення концесійних конкурсів, оскільки таких систем не існує ніде у світі і потрібен час для її розробки.

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