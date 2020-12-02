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Рада змінила закон про концесію

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила в другому читанні з необхідними техніко-юридичними правками законопроект №3961 про внесення змін до Закону України "Про концесію". Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проектом закону пропонується внести зміни до ЗУ "Про концесію", змінивши термін набрання чинності положень, що визначають використання електронної торгової системи (ЕТС), з 1 жовтня 2020 року на 1 січня 2022 року.

На думку авторів законопроекту, зазначені зміни забезпечать достатність часу для розроблення якісних, досконалих та зрозумілих правил функціонування ЕТС, гарантованого належного захисту конфіденційної інформації, розміщеної у такій системі.

Як зазначила раніше заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова, законопроектом пропонується відтермінувати початок функціонування електронної торгівельної системи для проведення концесійних конкурсів, оскільки таких систем не існує ніде у світі і потрібен час для її розробки.

"На жаль, коронакриза і відсутність коштів у держбюджеті призвели до того, що ми не могли її розробити упродовж 2019-2020 років. Наразі у нас є домовленості з ЄБРР і ми розпочинаємо підготовку цієї ЕТС", - сказала вона.

Українські Національні Новини

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