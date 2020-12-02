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Рада изменила закон о концессии

Рада изменила закон о концессии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №3961 о внесении изменений в Закон Украины "О концессии". Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается внести изменения в ЗУ "О концессии", изменив срок вступления в силу положений, определяющих использование электронной торговой системы (ЭТС), с 1 октября 2020 года на 1 января 2022 года.

По мнению авторов законопроекта, указанные изменения обеспечат достаточность времени для разработки качественных, совершенных и понятных правил функционирования ЭТС, гарантированной надлежащей защиты конфиденциальной информации, размещенной в такой системе.

Как отметила ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Ирина Новикова, законопроектом предлагается отсрочить начало функционирования электронной торговой системы для проведения концессионных конкурсов, поскольку таких систем не существует нигде в мире и требуется время для ее разработки.

"К сожалению, коронакризис и отсутствие средств в госбюджете привели к тому, что мы не могли ее разработать в течение 2019-2020 годов. На данный момент у нас есть договоренности с ЕБРР и мы начинаем подготовку этой ЭТС", - сказала она.

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