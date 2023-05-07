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Важно, чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист - Зеленский

Киев • УНН

 • 1099135 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Мир должен говорить о том, что делает государство-террорист. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет УНН.

Цитата

"Очень важно, чтобы мир знал о каждом факте российского террора против наших людей. Чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизни. Я благодарен каждому и каждой, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о жестокости оккупантов, которая не прекращается ни на день!

Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад в Донецкой области… Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным, близким погибших", - отметил Президент.

Детали

Владимир Зеленский также отметил, что безопасность является главной мишенью для россии.

"Как в нашем государстве, так и везде в Европе, везде в свободном мире. Уничтожать безопасность, нести смерть и хаос – это все, что делает государство-террорист.

И все, кто помогает Украине возвращать безопасность, все, кто укрепляет партнерства между странами в Европе ради безопасности, ради общей силы, все, кто давит на государство-террориста, – все являются защитниками мира. Я благодарю каждого и каждую в мире, кто с Украиной, кто поддерживает наших воинов!" - подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил украинских воинов, которые на боевых постах и задачах приближают победу Украины. 

"Отмечу 3-ю отдельную штурмовую бригаду, 24-ю отдельную механизированную бригаду за успешное уничтожение террористов в Донецкой области! Спасибо вам, воины!

57-я отдельная мотопехотная бригада, 93-я механизированная бригада. Спасибо всем вам, ребята, за героическую защиту позиций, за образцовую стойкость! Просто молодцы", - подчеркнул Зеленский. 

Глава государства добавил, что на Таврическом направлении ВСУ сегодня тоже достигли значительных успехов.

"Десантники "Семьдесятдевятки" и артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь" – спасибо вам, воины, за вашу отвагу и мощь!"

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и морпехи 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского – спасибо вам!", - подытожил Президент.

Напомним

Враг утром обстрелял Авдеевку из "Градов", танков и артиллерии.

Украинские Национальные Новости

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