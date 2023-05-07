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Важливо, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист - Зеленський

Важливо, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист - Зеленський

Київ • УНН

 • 1099135 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Світ має говорити про те, що робить держава-терорист. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей. Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день!

Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих", - зазначив Президент.

Деталі

Володимир Зеленський також наголосив, що безпека є головною мішенню для росії.

"Як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист.

І всі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто зміцнює партнерства між країнами у Європі заради безпеки, заради спільної сили, усі, хто тисне на державу-терориста, – усі є захисниками миру. Я дякую кожному й кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів!" - наголосив Глава держави.

Президент також відзначив українських воїнів, які на бойових постах та завданнях наближають перемогу України. 

"Відзначу 3-тю окрему штурмову бригаду, 24-ту окрему механізовану бригаду за успішне знищення терористів на Донеччині! Дякую вам, воїни!

57-ма окрема мотопіхотна бригада, 93-тя механізована бригада. Дякую всім вам, хлопці, за героїчний захист позицій, за взірцеву стійкість! Просто молодці", - підереслив Зеленський. 

Глава держави додав, що на Таврійському напрямку ЗСУ сьогодні теж досягли значних успіхів.

"Десантники "Сімдесятдевʼятки" та артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ" – дякую вам, воїни, за вашу відвагу та потужність!

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та морпіхи 35-ї окремої бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського – дякую вам!", - підсумував Президент.

Нагадаємо

Ворог зранку обстріляв Авдіївку з "Градів", танків та артилерії.

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