Зеленский в зоне ООС пообедал с военными

"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения операции Объединенных сил", - указали в ОПУ.

Президент пообщался с военнослужащими - участниками ООС. Также Президент вручил военнослужащим ценные подарки - часы.

"Глава государства присоединился к праздничному обеду с военными, посмотрел детские рисунки, которые им прислали как приветствие, и послушал рассказы о буднях на передовой. Также Президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС", - указали в Офисе.

Напомним, Зеленский 6 декабря прибыл в зону ООС и заявил там, что после установления мира на Донбассе никто не забудет о развитии ВСУ.