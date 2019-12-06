Зеленский в зоне ООС пообедал с военными
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В День Вооруженных сил Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой на востоке Украины, где, в частности, присоединился к праздничному обеду с военными. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения операции Объединенных сил", - указали в ОПУ.
Президент пообщался с военнослужащими - участниками ООС. Также Президент вручил военнослужащим ценные подарки - часы.
"Глава государства присоединился к праздничному обеду с военными, посмотрел детские рисунки, которые им прислали как приветствие, и послушал рассказы о буднях на передовой. Также Президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС", - указали в Офисе.
Напомним, Зеленский 6 декабря прибыл в зону ООС и заявил там, что после установления мира на Донбассе никто не забудет о развитии ВСУ.