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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 14325 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104102 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78895 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104027 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146669 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147469 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Зеленский в зоне ООС пообедал с военными

Зеленский в зоне ООС пообедал с военными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В День Вооруженных сил Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой на востоке Украины, где, в частности, присоединился к праздничному обеду с военными. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения операции Объединенных сил", - указали в ОПУ.

Президент пообщался с военнослужащими - участниками ООС. Также Президент вручил военнослужащим ценные подарки - часы.

"Глава государства присоединился к праздничному обеду с военными, посмотрел детские рисунки, которые им прислали как приветствие, и послушал рассказы о буднях на передовой. Также Президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС", - указали в Офисе.

Напомним, Зеленский 6 декабря прибыл в зону ООС и заявил там, что после установления мира на Донбассе никто не забудет о развитии ВСУ.

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