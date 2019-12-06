Після встановлення миру на Донбасі ніхто не забуде про розвиток ЗСУ - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв після встановлення миру на Донбасі продовжити розвиток боєздатного українського війська. Про це він заявив під час зустрічі з військовослужбовцями ООС, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні я вкотре хочу підкреслити, що після встановлення бажаного миру ніхто не забуде про подальший розвиток міцного, боєздатного українського війська, бо саме ви і тільки ви – запорука нашої свободи, нашої незалежності та розвитку України", - сказав Президент.
Він подякував захисників від всього українського народу та привітав їх з Днем Збройних сил України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня, в День Збройних сил України, прибув в зону ООС.