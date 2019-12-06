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Після встановлення миру на Донбасі ніхто не забуде про розвиток ЗСУ - Зеленський

Після встановлення миру на Донбасі ніхто не забуде про розвиток ЗСУ - Зеленський

Київ • УНН

 • 10282 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв після встановлення миру на Донбасі продовжити розвиток боєздатного українського війська. Про це він заявив під час зустрічі з військовослужбовцями ООС, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні я вкотре хочу підкреслити, що після встановлення бажаного миру ніхто не забуде про подальший розвиток міцного, боєздатного українського війська, бо саме ви і тільки ви – запорука нашої свободи, нашої незалежності та розвитку України", - сказав Президент.

Він подякував захисників від всього українського народу та привітав їх з Днем Збройних сил України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня, в День Збройних сил України, прибув в зону ООС.

Українські Національні Новини

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