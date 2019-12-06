Зеленський прибув в зону ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня, в День Збройних сил України, зустрічається з військовослужбовцями ООС, передає кореспондент УНН.
"Для мене дуже важливо сьогодні бути саме тут, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил, щоб особисто та від імені усього українського народу подякувати вам за самовіддану службу, за те, що бережете наш суверенітет і незалежність України", - наголосив Президент.
Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначається День Збройних сил України.