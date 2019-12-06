Зеленский прибыл в зону ООС

"Для меня очень важно сегодня быть именно здесь, в зоне проведения операции Объединенных сил, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что храните наш суверенитет и независимость Украины", - подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины.