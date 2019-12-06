Зеленський в зоні ООС пообідав з військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У День Збройних сил Президент України Володимир Зеленський побував на передовій на сході України, де, зокрема, приєднався до святкового обіду з військовими. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області відвідав місця дислокації військового підрозділу, який виконує завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил", - вказали в ОПУ.
Президент поспілкувався з військовослужбовцями – учасниками ООС. Також Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки – годинники.
"Глава держави приєднався до святкового обіду з військовими, роздивився дитячі малюнки, які їм надіслали як привітання, та послухав розповіді про будні на передовій. Також Президент заслухав доповідь про оперативну ситуацію в районі проведення ООС", - вказали в Офісі.
Нагадаємо, Зеленський 6 грудня прибув в зону ООС і заявив там, що після встановлення миру на Донбасі ніхто не забуде про розвиток ЗСУ.