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Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в санкционный список

Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в санкционный список

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", которым дополнил список пятью именами. Об этом говорится в соответствующем указе №924/2019 от 20 декабря, передает УНН.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019" О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте документа.

Так, в списке появились имена Позднякова Анна Вячеславовна, Марченко Татьяна Геннадьевна, Демченко Светлана Ивановна, Полянская Оксана Николаевна, Агапова Виктория Сергеевна.

Контроль за выполнением этого решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в санкционный список лиц, причастных к террористической деятельности, случайно попала жительница города Бахмута Агапова Виктория Сергеевна, которую перепутали с другой Агаповой.

Так, на заседании СНБО Украины в субботу, 7 декабря, под председательством Президента Владимира Зеленского этот вопрос был рассмотрен и проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в указ Президента с целью исправления допущенной несправедливости.

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