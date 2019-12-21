Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо змін у санкційному списку

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким доповнив список п'ятьма іменами. Про це йдеться у відповідному указі №924/2019 від 20 грудня, передає УНН.