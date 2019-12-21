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Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо змін у санкційному списку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким доповнив список п'ятьма іменами. Про це йдеться у відповідному указі №924/2019 від 20 грудня, передає УНН.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у тексті документа.

Так, у списку з'явилися імена Позднякова Анна В'ячеславівна, Марченко Тетяна Геннадіївна, Демченко Світлана Іванівна, Полянська Оксана Миколаївна, Агапова Вікторія Сергіївна.

Контроль за виконанням цього рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що до санкційного списку осіб, які причетні до терористичної діяльності, випадково потрапила жителька міста Бахмута Агапова Вікторія Сергіївна, яку переплутали з іншою Агаповою. 

Так, на засіданні РНБО України в суботу, 7 грудня, під головуванням Президента Володимира Зеленського це питання було розглянуто і проголосоване рішення про внесення відповідних змін до указу Президента з метою виправлення допущеної несправедливості.

Українські Національні Новини

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