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Зеленский рассказал о заблокированных гуманитарных коридорах

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В течение понедельника, 28 марта, не сработал ни один гуманитарный коридор. Об этом во время своего видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Зеленский рассказал о заблокированных гуманитарных коридорах

Цитата

"Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали организовать сегодня ни одного гуманитарного коридора, не дали "тишину", - сказал он.

Детали

Также президент добавил, что "ситуацию сейчас надо воспринимать уравновешенно, мудро. Насколько это возможно. Без чрезмерной эйфории от успехов. Но и без самонакручивания. Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтобы не перегореть".

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