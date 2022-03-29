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Зеленський розповів про заблоковані гуманітарні коридори

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Протягом понеділка, 28 березня, не спрацював жоден гуманітарний коридор. Про це під час свого відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Зеленський розповів про заблоковані гуманітарні коридори

Цитата

"Маріуполь так і залишається заблокованим. Російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали "тишу", - сказав він.

Деталі 

Також президент додав, що "ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро. Наскільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів. Але й без самонакручування. Нам ще потрібен час. Нам ще потрібна зброя. Ми ще повинні боротися, повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз. Не можна завищувати очікування. Просто щоб не перегоріти".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський відзначив державними нагородами понад 300 захисників України.

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