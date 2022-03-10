Зеленский рассказал Джонсону и Макрону о новых преступлениях РФ против украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал об очередных преступлениях России против украинцев. Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует УНН.
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"Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С президентом Франции Эммануэлем Макроном сосредоточились на мирных переговорах. Должны остановить войну", - написал Зеленский.
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может закончиться только после прямых переговоров президентов этих стран.