Зеленский рассказал Джонсону и Макрону о новых преступлениях РФ против украинцев

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"Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С президентом Франции Эммануэлем Макроном сосредоточились на мирных переговорах. Должны остановить войну", - написал Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может закончиться только после прямых переговоров президентов этих стран.