Зеленський розповів Джонсону та Макрону про нові злочини РФ проти українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час телефонних розмов з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та президентом Франції Еммануелем Макроном розповів про чергові злочини Росії проти українців. Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує УНН.
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"Продовжив діалог з лідерами Великої Британії та Франції. Розповів про нові злочини РФ проти народу України. З прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорили подальшу підтримку України. З президентом Франції Еммануелем Макроном зосередилися на мирних перемовинах. Маємо зупинити війну", - написав Зеленський.
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може закінчитися лише після прямих перемовин президентів цих країн.