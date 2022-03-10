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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6219 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Війна може закінчитися лише після прямих перемовин двох президентів – Зеленський

Війна може закінчитися лише після прямих перемовин двох президентів – Зеленський

Київ • УНН

 • 208228 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Війна в Україні, яку ініціювала Російська Федерація, може закінчитися лише тоді, коли президенти двох країн сядуть за стіл перемовин. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню BILD, пише УНН.

Цитата

“У нас ще не було прямого контакту між президентами. Лише після прямих перемовин двох президентів, ми зможемо завершити цю війну”, - заявив голова держави.

Деталі

Зеленський зазначив, що його мета у будь-яких перемовинах — припинення війни з Росією, також він готовий зробити певні кроки.

Зокрема, президент наголосив на тому, що можна йти на компроміси, але вони не мають бути зрадою для країни. Також інша сторона має бути готова йти на компроміси. Лише так можна вийти з цієї ситуації.

Додамо

Зеленський неодноразово закликав президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл перемовин для припинення війни.

Однак прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков вважає, що поки рано говорити про можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

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