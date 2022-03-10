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Война может закончиться только после прямых переговоров двух президентов – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Война в Украине, которую инициировала Российская Федерация, может закончиться только тогда, когда президенты двух стран сядут за стол переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию BILD, пишет УНН.

Цитата

“У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров двух президентов, мы сможем завершить эту войну”, - заявил глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что его цель в любых переговорах — прекращение войны с Россией, также он готов сделать определенные шаги.

В частности, президент отметил, что можна идти на компромиссы, но они не должны быть предательством для страны. Также другая сторона должна быть готова идти на компромиссы. Только так можно выйти из этой ситуации.

Добавим

Зеленский неоднократно призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров для прекращения войны.

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о возможности встречи Путина и Зеленского.

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