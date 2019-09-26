Зеленский - рейтинговым агентствам: миссия МВФ поддерживает инициативы украинской власти
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с бондхолдерамы и представителями рейтинговых агентств и заявил, что миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Как отмечается в сообщении, глава государства подчеркнул важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту", - сказал Владимир Зеленский.
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По словам Президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.
Как сообщал УНН, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. 12 сентября была встреча с представителями НБУ. Во время встречи представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества.