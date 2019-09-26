Зеленський - рейтинговим агентствам: місія МВФ підтримує ініціативи української влади
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами та представниками рейтингових агентств і заявив, що місія МВФ, яка перебувала в Україні протягом останніх тижнів, продемонструвала підтримку ініціатив української влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
Як зазначено у повідомленні, Глава держави наголосив на важливості співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
“Ми розуміємо, що завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та проводити реформи, які приведуть до сталого економічного зростання”, — сказав Володимир Зеленський.
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За словами Президента, місія МВФ, яка перебувала в Україні протягом останніх тижнів, продемонструвала підтримку ініціатив української влади.
Як повідомляв УНН, місія МВФ прибула в Україну 11 вересня. 12 вересня була зустріч з представниками НБУ. Під час зустрічі представники Міжнародного валютного фонду висловили намір продовжувати конструктивний діалог про нову програму співпраці.