У НБУ провели фінальну зустріч з місією МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Національному банку України провели фінальну зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка завершує роботу в Києві. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій у Twitter, передає УНН.
“Exit meeting done. Про що в підсумку болітиме голова у команди МВФ у Вашингтоні? Як мінімум, про припинення тиску на реформаторів і збереження фінстабільності, яка залежить від перебігу низки судових процесів в Україні і не тільки”, — написав Смолій.
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Нагадаємо, у представництві МВФ в Україні повідомили, що сьогодні завершальний день роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні, і зустрічі місії з українською стороною тривають.