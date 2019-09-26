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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НБУ провели финальную встречу с миссией МВФ

Киев • УНН

 • 14614 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Национальном банке Украины провели финальную встречу с миссией Международного валютного фонда, которая завершает работу в Киеве. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в Twitter, передает УНН.

В НБУ провели финальную встречу с миссией МВФ

"Exit meeting done. О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только", - написал Смолий.

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Напомним, в представительстве МВФ в Украине сообщили, что сегодня заключительный день работы миссии Международного валютного фонда в Украине, и встречи миссии с украинской стороной продолжаются.

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