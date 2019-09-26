В НБУ провели финальную встречу с миссией МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Национальном банке Украины провели финальную встречу с миссией Международного валютного фонда, которая завершает работу в Киеве. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в Twitter, передает УНН.
"Exit meeting done. О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только", - написал Смолий.
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Напомним, в представительстве МВФ в Украине сообщили, что сегодня заключительный день работы миссии Международного валютного фонда в Украине, и встречи миссии с украинской стороной продолжаются.