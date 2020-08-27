Зеленский провел встречу с предпринимателями Кировоградской области

В частности, участники встречи рассказали о наличии задолженности НАЭК “Энергоатом” перед НПП “Радий” за поставленное оборудование для модернизации энергоблоков на атомных электростанциях.

“Президент Украины отметил, что вопрос погашения кредиторской задолженности „Энергоатома“ и устойчивого финансового положения компании является важным как для работы топливно-энергетического комплекса, так и для поставщиков. И недавно парламент принял Закон „О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии“. Он должен системно решить вопрос накопленных долгов. Правительство работает над имплементацией документа. Кроме того, Президент обратился в Кабинет Министров и Министерства энергетики Украины по поручению решить проблемные вопросы погашения задолженности НАЭК „Энергоатом“ перед поставщиками”, — указано в сообщении.

На встрече также обсудили обеспечение производственных отраслей квалифицированными экономистами и инженерными кадрами.

Как отметил глава государства, предприятия должны финансово поддерживать профильные техникумы и училища, вкладывая средства в инфраструктуру знаний.

“Если вы на предприятии скажете, что у вас заработная плата хорошего молодого специалиста после вуза — тысяча долларов, и таких людей берете... Скажете, что вам нужны новые специалисты. Когда скажете, что у вас будут получать такие средства, вы увидите, какой у вас будет конкурс в университете. Как только начнется конкурс — умнее дети будут учиться. Как только будет конкурс, после которого их примут, они будут учиться качественно. Потому что вы будете присутствовать на профильных, производственных испытаниях. На экзаменах после каждого курса. И будете видеть, растет ли (студент) интеллектуально или нет. Это взаимное желание”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

В ОПУ добавили, что: “Также участники мероприятия обсудили влияние неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах. Отмечалось, что в этом году было мало осадков и серьезная засуха, что негативно отразилось на урожае. И, судя по долгосрочным изменениям климата не только в Украине, но и на планете в целом, это может стать проблемой не одного года. Президент отметил, что, во-первых, необходима долгосрочная реакция”.

“Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается — по страхованию готовится соответствующий законопроект”, — отметил он.

Во-вторых, отметил Владимир Зеленский, должна быть ситуативная реакция в этом году. Глава государства обратился к правительству, Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства, чтобы они срочно определили, что можно успеть сделать в этом году, чтобы помочь аграриям.

Напомним, Зеленский назвал стороны Кировоградской области, на которые должна делаться ставка.