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Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии: ожидает положительный отчет в октябре и открытия до конца года переговоров о членстве

Киев • УНН

 • 670926 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявив ей об ожидании положительной оценки относительно пути Украины в ЕС в октябре и открытия переговоров о членстве до конца года, пишет УНН.

Цитата

"Провел встречу с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", - написал Зеленский в соцсетях. 

"Ожидаем положительной оценки прогресса Украины в отчете в рамках Пакета расширения в октябре и дальнейшего решения стран – членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС", - отметил Глава государства.

Детали

По его словам, стороны также скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира.

Напомним

11 лидеров стран встретились 21 августа в Греции и приняли Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины в присутствии Президента Европейского совета и Президента Европейской комиссии.

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