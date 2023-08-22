Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии: ожидает положительный отчет в октябре и открытия до конца года переговоров о членстве

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"Провел встречу с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", - написал Зеленский в соцсетях.

"Ожидаем положительной оценки прогресса Украины в отчете в рамках Пакета расширения в октябре и дальнейшего решения стран – членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС", - отметил Глава государства.

Детали

По его словам, стороны также скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира.

Напомним

11 лидеров стран встретились 21 августа в Греции и приняли Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины в присутствии Президента Европейского совета и Президента Европейской комиссии.