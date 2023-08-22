Зеленський провів зустріч з головою Єврокомісії: очікує позитивний звіт у жовтні і відкриття до кінця року переговорів про членство

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"Провів зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - написав Зеленський у соцмережах.

"Очікуємо позитивної оцінки прогресу України у звіті в межах Пакету розширення в жовтні та подальшого рішення країн – членів ЄС щодо відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС", - зазначив Глава держави.

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З його слів, сторони також скоординували позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру.

Нагадаємо

11 лідерів країн зустрілися 21 серпня в Греції та ухвалили Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії.