Зеленський провів зустріч з головою Єврокомісії: очікує позитивний звіт у жовтні і відкриття до кінця року переговорів про членство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у вівторок, що провів зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, заявивши їй про очікування позитивної оцінки щодо шляху України в ЄС у жовтні і відкриття переговорів про членство до кінця року, пише УНН.
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"Провів зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - написав Зеленський у соцмережах.
"Очікуємо позитивної оцінки прогресу України у звіті в межах Пакету розширення в жовтні та подальшого рішення країн – членів ЄС щодо відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС", - зазначив Глава держави.
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З його слів, сторони також скоординували позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру.
Нагадаємо
11 лідерів країн зустрілися 21 серпня в Греції та ухвалили Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії.