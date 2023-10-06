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Зеленский провел длительное заседание Ставки: заслушал доклады о тактике прохождения зимы

Киев • УНН

 • 554048 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное заседание Ставки. Ключевые вопросы-фронт и подготовка к зиме, передает УНН.

Цитата

"... провел заседание Ставки. Длительное. Несколько ключевых вопросов.

Первое – конечно, фронт. Ситуация на основных направлениях, доклады командующих, обеспечение снарядами и ПВО.

Второй вопрос Ставки прямо связан с нашей обороной, с устойчивостью нашего государства.

Энергетика. Подготовка к зиме, защита объектов нашей генерации и обеспечение электричеством и теплом, восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями", - сообщил Зеленский в Telegram.

Детали

Президент подчеркнул, что нынешнее руководство россии всегда делает то, что уже когда-то делало, все ошибки они повторяют, все зло они повторяют.

"... когда у них не получается, они думают, что якобы сделали маловато зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но должны это учитывать. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту. Опасность полностью осознаем", - отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, сегодня на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, которые отвечают за защиту нашей энергетики и за нашу тактику прохождения зимы. Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций.

"Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы", - резюмировал Глава государства.

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