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Зеленский провел специальное совещание в Житомире: особое внимание было уделено защите границы

Зеленский провел специальное совещание в Житомире: особое внимание было уделено защите границы

Киев • УНН

 • 437735 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел в Житомире и специальное координационное совещание. Отдельное внимание было уделено границе. Об этом Зеленский рассказал в видеообращении, передает УНН.

Зеленский сообщил, что вернулся в Киев из командировки в Житомире, где фактически весь день работали.

Цитата

«Провел в Житомире и специальное координационное совещание – со всеми, кто отвечает за область. Отдельное внимание было уделено границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и главы Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом. Благодарю всех, кто обеспечивает нам эту прочность – нашей государственной границы», - сообщил Зеленский», - сказал Зеленский.

Он также отметил украинских воинов-пограничников.

«Хочу отметить сегодня наших воинов-пограничников – тех, кто вместе со всеми силами обороны нашего государства защищает Украину на передовой. Есть за что поблагодарить. Луганский и Краматорский пограничные отряды – спасибо вам, воины, за стойкость в Бахмуте! Луцкий пограничный отряд – спасибо вам, ребята, за вашу силу на Авдеевском направлении! Херсонский и Бердянский пограничные отряды – спасибо за успешное выполнение задач на юге нашего государства. Все молодцы!» – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире.

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