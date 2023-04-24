Зеленський провів спеціальну нараду у Житомирі: окрему увагу приділили захисту кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду. Окрему увагу приділили кордону. Про це Зеленський розповів у відеозверненні, передає УНН.
Зеленський повідомив, що повернувся в Київ із відрядження у Житомирі, де фактично, весь день працювали.
Цитата
«Провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду – з усіма, хто відповідає за область. Окрему увагу приділили кордону. Була доповідь керівника Житомирської обласної військової адміністрації та голови Держприкордонслужби. Захист, облаштування кордону, ситуація в цілому. Дякую всім, хто забезпечує нам цю міцність – нашого державного кордону», - повідомив Зеленський», - сказав Зеленський.
Він також відзначив українських воїнів-прикордонників.
«Хочу відзначити сьогодні наших воїнів-прикордонників – тих, хто разом з усіма силами оборони нашої держави захищає Україну на передовій. Є за що подякувати. Луганський і Краматорський прикордонні загони – дякую вам, воїни, за стійкість у Бахмуті! Луцький прикордонний загін – дякую вам, хлопці, за вашу силу на Авдіївському напрямку! Херсонський і Бердянський прикордонні загони – дякую за успішне виконання завдань на півдні нашої держави. Всі молодці!» - наголосив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі.