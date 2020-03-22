Зеленский провел разговор с директором МВФ, говорили об увеличении суммы помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиева о сотрудничестве Украины с МВФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. Владимир Зеленский сообщил руководительницу Международного валютного фонда о состоянии дел в нашей стране и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19, говорится в сообщении.
Также собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.
"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировым пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
"Малая очень конструктивный разговор с Президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", - отметила Кристалина Георгиева.
Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.
Напомним, в Украине уже подтверждено 63 случая коронавируса.