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Зеленский провел разговор с директором МВФ, говорили об увеличении суммы помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиева о сотрудничестве Украины с МВФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. Владимир Зеленский сообщил руководительницу Международного валютного фонда о состоянии дел в нашей стране и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19, говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировым пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

"Малая очень конструктивный разговор с Президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", - отметила Кристалина Георгиева.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

Напомним, в Украине уже подтверждено 63 случая коронавируса.

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