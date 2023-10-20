Зеленский провел совещание по восстановлению водо- и газоснабжения на деоккупированной территории

Цитата

"Николаев. Главное – защита людей, социальная поддержка, защита нашей инфраструктуры.

Обсудили ситуацию с восстановлением водоснабжения и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, с водоснабжением Николаева, подготовку к отопительному сезону", - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский также в Николаевской области посетил госпиталь с ранеными бойцами.