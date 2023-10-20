Зеленский провел совещание по восстановлению водо- и газоснабжения на деоккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой на Николаевщине, провел совещание по восстановлению водоснабжения и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, сообщает УНН.
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"Николаев. Главное – защита людей, социальная поддержка, защита нашей инфраструктуры.
Обсудили ситуацию с восстановлением водоснабжения и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, с водоснабжением Николаева, подготовку к отопительному сезону", - написал Зеленский в Telegram.
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Президент Украины Владимир Зеленский также в Николаевской области посетил госпиталь с ранеными бойцами.